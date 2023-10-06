ООН направила експертів на місце ракетного удару рф у селі Гроза на Харківщині

Експерти зберуть більше інформації про обстріл росіянами населеного пункту.

Верховний комісар ООН з прав людини направив польову групу для розслідування російського удару по селищу Гроза на Харківщині, у результаті якої загинули щонайменше 52 людини. Про це заявила прессекретарка УВКПЛ Елізабет Тросселл, передає CNN.

«Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, який своїми очима бачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко вражений і засуджує це вбивство», - сказала вона.

За її словами, цей напад підкреслює, що «українські цивільні люди знову платять жахливу ціну вторгнення росії».

Нагадаємо, що 5 жовтня рф вдарила по селу Гроза на Харківщині. Ракета влучила у кафе-магазин, де було багато людей.

У Харківській області оголошено триденну жалобу.

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