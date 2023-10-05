У Харківській області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по селу Гроза

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що цей удар став найкривавішим у регіоні від початку повномасштабного вторгнення рф.

Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару росії по селу Гроза. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ракетний удар, нанесений окупантами по с. Гроза Куп'янського району Харківської області, став найкривавішим у регіоні від початку повномасштабного вторгнення", - написав він.

Синєгубов розповів, що за останніми даними, цей злочин забрав життя 51 цивільної людини, шістьох осіб поранено.

"Три дні, з 6 до 8 жовтня, в Харківській області буде оголошено днями жалоби", - додав голова ОВА.

Пошуково-рятувальна операція триває. За попередніми даними, удар був завданий ракетою "Іскандер-М".

Як повідомлялося, 5 жовтня ворог обстріляв село Гроза на Харківщині.

Харківська обласна прокуратура оприлюднила фото та відео наслідків обстрілу.

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