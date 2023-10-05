Зеленський вніс зміни у перелік посад заступників міністра оборони

Президент Володимир Зеленський доповнив перелік посад заступників міністра оборони, які можуть заміщатися на період воєнного стану генерал-лейтенантом або віцеадміралом.

Відповідний указ №677/2023 опублікований на сайті глави держави.

Згідно з внесеними змінами, доповнено перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами заступників.

Документом додано одну посаду заступника міністра оборони, яка може бути заміщена на період дії правового режиму воєнного стану військовослужбовцем у званні генерал-лейтенанта, віцеадмірала.

Раніше ми писали, що Кабмін призначив заступників міністра оборони Рустема Умєрова.

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