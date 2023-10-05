Уряд призначив заступників Міністра оборони Рустема Умєрова: відомі імена

Після відставки усіх заступників міністра оборони Уряд почав призначати нових.

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У четвер, 5 жовтня, Кабінет Міністрів провів засідання під час якого ухвалив розпорядження про призначення трьох заступників Міністра оборони України Рустема Умєрова.

Уряд ухвалив розпорядження про призначення:

Гаврилюка Івана Юрійовича заступником Міністра оборони України.

заступником Міністра оборони України. Гайдера Станіслава Мечеславовича заступником Міністра оборони України.

заступником Міністра оборони України. Кліменкова Дмитра Олеговича заступником Міністра оборони України.

Раніше ми писали, що Уряд звільнив всіх заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства.

Нагадаємо, що до цього 27 вересня Кабінет Міністрів призначив трьох заступників Міністра оборони.

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