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Прокуратура та податківці вилучили у підприємця 53 тисячі кг цукру в ході обшуку, а після закриття провадження виявилось, що цукор загубився, – що вирішив Верховний Суд стосовно повернення майна

У підприємця в ході обшуку вилучили 53 тисячі кг цукру, згодом закрили стосовно нього кримінальне провадження, але цукор так і не віддали – він звернувся до прокуратури з позовом про відшкодування шкоди, зазначивши, що це знищило його бізнес: що вирішив Верховний Суд.

Верховний Суд зазначив, що необхідно враховувати, аналізуючи вплив порушень порядку проведення процесуальних дій на доказове значення отриманих у їх результаті відомостей

Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

Вища рада правосуддя та ДСА знайшли гроші на придбання для судів 511 генераторів: але є нюанс

Не зовсім зрозуміло, як та що саме будуть закуповувати для судів.

Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

  1. В Україні

Уряд призначив заступників Міністра оборони Рустема Умєрова: відомі імена

10:06, 5 жовтня 2023
Після відставки усіх заступників міністра оборони Уряд почав призначати нових.
Уряд призначив заступників Міністра оборони Рустема Умєрова: відомі імена
Джерело фото: Getty Images
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У четвер, 5 жовтня, Кабінет Міністрів провів засідання під час якого ухвалив розпорядження про призначення трьох заступників Міністра оборони України Рустема Умєрова.

Уряд ухвалив розпорядження про призначення:

  • Гаврилюка Івана Юрійовича заступником Міністра оборони України.
  • Гайдера Станіслава Мечеславовича заступником Міністра оборони України.
  • Кліменкова Дмитра Олеговича заступником Міністра оборони України.

Раніше ми писали, що Уряд звільнив всіх заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства.

Нагадаємо, що до цього 27 вересня Кабінет Міністрів призначив трьох заступників Міністра оборони.

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