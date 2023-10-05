Зміни в списані оплати за проїзд в Києві поки що торкнуться лише одного турнікета метро

В метро зміни поки що торкнуться лише одного турнікета на станції «Площа Українських Героїв».

Джерело ілюстративного фото: kyivcity.gov.ua

З 4 жовтня в наземному громадському транспорті кошти за проїзд у разі оплати банківською карткою будуть списуватися після кожної другої поїздки за день, або, якщо пасажир здійснив лише одну поїздку за день – кошти за цю поїздку спишуться ввечері, після 21:00.

Однак, повідомили у КМДА, в метро зміни поки що торкнуться лише одного турнікета на станції «Площа Українських Героїв» (колишня «Льва Толстого»).

«Згодом до цієї системи приєднається більше турнікетів. А поки більшість із них буде списувати кошти після кожної поїздки, як і раніше», - сказано у повідомленні.

Також в метро, як і раніше, можна сплати банківською карткою одразу за кількох людей. Така можливість була реалізована з початку впровадження оплати банківською карткою за проїзд.

«З оплатою проїзду банківською карткою безпосередньо в рухомому складі наземного громадського транспорту ситуація інша. З моменту реалізації оплати банківською карткою в наземному транспорті, а саме, безпосередньо в салоні рухомого складу, нею можна було сплатити лише одну поїздку», - пояснили у КМДА.

Так, в автобусах і тролейбусах оплатити кілька поїздок за кількох людей поки що можна лише з транспортної карти або ж придбавши для друга QR-квиток.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.