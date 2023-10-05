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Верховний Суд зазначив, що необхідно враховувати, аналізуючи вплив порушень порядку проведення процесуальних дій на доказове значення отриманих у їх результаті відомостей

Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

Вища рада правосуддя та ДСА знайшли гроші на придбання для судів 511 генераторів: але є нюанс

Не зовсім зрозуміло, як та що саме будуть закуповувати для судів.

Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

Навіть за неявки потерпілої в судові засідання 15 разів, не можна вважати, що кримінальне провадження стало приватним, і прирівнювати це до відмови від обвинувачення, - позиція ВС

Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення є обов’язковою умовою.

  1. У світі

Блінкен: США та ЄС шукають правові можливості для передачі Україні заморожених активів рф

09:23, 5 жовтня 2023
При цьому він наголосив на важливості зусиль для створення відповідної правової бази.
Блінкен: США та ЄС шукають правові можливості для передачі Україні заморожених активів рф
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Сполучені Штати Америки працюють з європейськими союзниками й партнерами над пошуком необхідної правової бази, аби використати заморожені активи рф для відновлення України.

Про це сказав під час виступу в Університеті Техасу держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Це близько 300 мільярдів доларів, і більша частина з них насправді в Європі, а не в США. Тож ми розглядаємо, які правові повноваження ми можемо мати, європейці можуть мати, щоб фактично використовувати ці активи для України. Моє власне бачення полягає в тому, що ти зламав це, ти купив це. І тому росіяни, зламавши це, повинні за це заплатити. І одним із способів зробити це було б використання цих активів. Ми маємо переконатися, що для цього є правова база. І, як я вже сказав, оскільки більшість активів знаходиться в Європі, європейці також повинні бути переконані, що для цього є підстави», - пояснив держсекретар США.

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