Блінкен: США та ЄС шукають правові можливості для передачі Україні заморожених активів рф

При цьому він наголосив на важливості зусиль для створення відповідної правової бази.

Сполучені Штати Америки працюють з європейськими союзниками й партнерами над пошуком необхідної правової бази, аби використати заморожені активи рф для відновлення України.

Про це сказав під час виступу в Університеті Техасу держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Це близько 300 мільярдів доларів, і більша частина з них насправді в Європі, а не в США. Тож ми розглядаємо, які правові повноваження ми можемо мати, європейці можуть мати, щоб фактично використовувати ці активи для України. Моє власне бачення полягає в тому, що ти зламав це, ти купив це. І тому росіяни, зламавши це, повинні за це заплатити. І одним із способів зробити це було б використання цих активів. Ми маємо переконатися, що для цього є правова база. І, як я вже сказав, оскільки більшість активів знаходиться в Європі, європейці також повинні бути переконані, що для цього є підстави», - пояснив держсекретар США.

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