МОЗ пропонує замість інвалідності запровадити оцінку втрати функціональності

За словами міністра охорони здоров’я Ляшка, найближчим часом презентують законопроєкт, який змінює всю методологію встановлення інвалідності.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Міністерство охорони здоров’я підготувало законопроєкт, який змінює методологію встановлення інвалідності й пропонує замість неї оцінку втрати функціональності.

«Уряд прийняв план реформування медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Із 2025 року у нас будуть зовсім інші підходи до проведення медико-соціальної експертизи та встановлення інвалідності. Це глобальна реформа. Вона буде пов’язана з тим, що людина з травмою потрапила на реабілітацію, а звідти завдяки мультидисциплінарній команді через електронні інструменти, у тому числі електронний МСЕК, вона потрапляє у відповідні сфери, аби повернути її функціональність, яку вона втратила через травму або хворобу», - зазначив під час брифінгу в Житомирі за підсумками Конгресу місцевих та регіональних рад при Президентові України міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише «Укрінформ».

За його словами, найближчим часом презентують законопроєкт, який змінює всю методологію встановлення інвалідності.

«Ми відмовляємося від інвалідності як такої, а говоримо про оцінку втрати функціональності. У нас зараз проблема в тому, що ми женемося за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації, а не повернення людини в економічний стан. Ми не запитали, що хоче людина, а кажемо, що ось це можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися», - додав міністр.

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