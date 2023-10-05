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Комітет просить не закладати у бюджет «заморожений» розмір прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорів

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності просить бюджетний комітет переглянути закладений у проект Бюджету на 2024 прожитковий мінімум в 1600 грн для окладів прокурорів.

Верховна Рада збільшила видатки Бюджету 2023 рік на більш, ніж на 300 млрд грн

Обговорення змін до поточного Бюджету тривало більше 11 годин: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн.

Держава збирається відшкодовувати українцям вартість будівельних матеріалів і ремонту на пошкоджених об’єктах, – ухвалено закон

Поки в Держбюджеті передбачені кошти в межах граничної вартості ремонту до 200 тисяч грн на один об’єкт, але в Дії вже є можливість подавати заявки на компенсацію повністю зруйнованого житла, і перші 100 житлових сертифікатів чекають правового визначення джерел фінансування.

Станіслав Кравченко озвучив пропозиції до законопроектів про реформування Великої Палати Верховного Суду

Зокрема він запропонував, щоб голова Верховного Суду не входив до складу Великої Палати Верховного Суду за посадою.

Станіслав Кравченко про робочі групи у Верховному Суді: головне, щоб діяльність суддів у робочих групах не суперечила діяльності органів суддівського самоврядування

Пленум підтримав створення п’яти робочих груп у Верховному Суді.

  1. У світі

Співачка Граймс подала до суду щодо «встановлення батьківських відносин» – в неї троє дітей з Маском

10:36, 5 жовтня 2023
Деталі позову недоступні для громадськості.
Співачка Граймс подала до суду щодо «встановлення батьківських відносин» – в неї троє дітей з Маском
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Співачка Граймс подала до суду щодо батьківських прав. Вони мають трьох спільних дітей.

Про це пише «BBC».

Мета позову, зареєстрованого 29 вересня у Верховному суді Сан-Франциско, — «встановлення батьківських відносин».

Деталі позову недоступні для громадськості.

Як ми писали, в Ілона Маска та співачки Граймс народилася третя дитина. Про це йдеться в автобіографії мільярдера.

В 2020 році в Маска та Граймс народився син X AE A-XII на прізвисько Х. Потім у 2021 році в них народилася дочка на імʼя Екса Дарк Сідеель на прізвисько Y.

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