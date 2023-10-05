Співачка Граймс подала до суду щодо «встановлення батьківських відносин» – в неї троє дітей з Маском

Деталі позову недоступні для громадськості.

Співачка Граймс подала до суду щодо батьківських прав. Вони мають трьох спільних дітей.

Про це пише «BBC».

Мета позову, зареєстрованого 29 вересня у Верховному суді Сан-Франциско, — «встановлення батьківських відносин».

Деталі позову недоступні для громадськості.

Як ми писали, в Ілона Маска та співачки Граймс народилася третя дитина. Про це йдеться в автобіографії мільярдера.

В 2020 році в Маска та Граймс народився син X AE A-XII на прізвисько Х. Потім у 2021 році в них народилася дочка на імʼя Екса Дарк Сідеель на прізвисько Y.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.