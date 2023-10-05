У пʼятиповерхівці у Соломʼянському районі Києва стався вибух: що відомо

Стався вибух туристичного газового обігрівача.

У Соломʼянському районі столиці у середу ввечері, 4 жовтня, о 21:04 надійшло повідомлення про вибух у пʼятиповерхівці. Як повідомили у ДСНС України, стався вибух туристичного газового обігрівача.

«У квартирі на третьому поверсі стався вибух туристичного газового обігрівача з руйнуваннями пластикових конструкцій балкона та віконних рам, без подальшого горіння», - сказано у повідомленні.

Рятувальники вивільнили з квартири двох дорослих та двох дітей.

«Сім'ю передали до карети швидкої допомоги з ознаками гострої реакції на стрес, але вони відмовились від госпіталізації», - зазначили у ДСНС.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

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