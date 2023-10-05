Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет просить не закладати у бюджет «заморожений» розмір прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорів

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності просить бюджетний комітет переглянути закладений у проект Бюджету на 2024 прожитковий мінімум в 1600 грн для окладів прокурорів.

Верховна Рада збільшила видатки Бюджету 2023 рік на більш, ніж на 300 млрд грн

Обговорення змін до поточного Бюджету тривало більше 11 годин: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн.

Держава збирається відшкодовувати українцям вартість будівельних матеріалів і ремонту на пошкоджених об’єктах, – ухвалено закон

Поки в Держбюджеті передбачені кошти в межах граничної вартості ремонту до 200 тисяч грн на один об’єкт, але в Дії вже є можливість подавати заявки на компенсацію повністю зруйнованого житла, і перші 100 житлових сертифікатів чекають правового визначення джерел фінансування.

Станіслав Кравченко озвучив пропозиції до законопроектів про реформування Великої Палати Верховного Суду

Зокрема він запропонував, щоб голова Верховного Суду не входив до складу Великої Палати Верховного Суду за посадою.

Станіслав Кравченко про робочі групи у Верховному Суді: головне, щоб діяльність суддів у робочих групах не суперечила діяльності органів суддівського самоврядування

Пленум підтримав створення п’яти робочих груп у Верховному Суді.

  1. В Україні

Зміни у списанні платежів: як засвідчити контролеру, що проїзд оплачений в транспорті Києва

09:59, 5 жовтня 2023
Як пояснили у КМДА, зміни у списанні платежів ніяк не вплинуть на перевірку оплати проїзду.
Зміни у списанні платежів: як засвідчити контролеру, що проїзд оплачений в транспорті Києва
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Правила і можливості оплати проїзду у громадському транспорті столиці не змінюються. Змінюється лише час списання коштів з банківської картки за проїзд, а саме – після кожної другої поїздки.

Як пояснили у КМДА, зміни у списанні платежів ніяк не вплинуть на перевірку оплати проїзду.

Фахівці роз’яснили, як засвідчити контролеру те, що проїзд оплачений.

Зокрема, якщо оплачуєте проїзд пластиковою банківською карткою, називайте 4 останні цифри номера картки. Якщо оплачуєте проїзд через Apple або Google Pay, називайте 4 останні цифри віртуального рахунку у Wallet. Або можна піднести банківську картку чи смартфон, із якого оплатили проїзд до валідатора. Якщо оплачуєте проїзд QR-квитком або пластиковою транспортною картою, контролер просканує їх своїм зчитувальним пристроєм.

Підтвердженням оплати проїзду є лише знаходження номера картки в базі валідацій. Це перевіряється повторним прикладанням банківської картки або пристрою NFC до валідатора, або через пошук контролером номеру картки в базі. При цьому наявність повідомлення про оплату в банківському застосунку не є обов’язковою, наголошують у КМДА.

«Повідомлення про списання грошей завжди надходило з певною затримкою і не є обов’язковим доказом для контролера. Усі контролери попереджені про зміни часу списання. Якщо контролер вимагає банківську виписку або смс про списання, необхідно звертатися зі скаргою на гарячу лінію «Київпастрансу»: 0-800-504-411», – коментують фахівці Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій.

Як ми писали, у Київраді пояснили, чим зумовлені зміни в оплаті проїзду.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва