Зміни у списанні платежів: як засвідчити контролеру, що проїзд оплачений в транспорті Києва

Як пояснили у КМДА, зміни у списанні платежів ніяк не вплинуть на перевірку оплати проїзду.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Правила і можливості оплати проїзду у громадському транспорті столиці не змінюються. Змінюється лише час списання коштів з банківської картки за проїзд, а саме – після кожної другої поїздки.

Як пояснили у КМДА, зміни у списанні платежів ніяк не вплинуть на перевірку оплати проїзду.

Фахівці роз’яснили, як засвідчити контролеру те, що проїзд оплачений.

Зокрема, якщо оплачуєте проїзд пластиковою банківською карткою, називайте 4 останні цифри номера картки. Якщо оплачуєте проїзд через Apple або Google Pay, називайте 4 останні цифри віртуального рахунку у Wallet. Або можна піднести банківську картку чи смартфон, із якого оплатили проїзд до валідатора. Якщо оплачуєте проїзд QR-квитком або пластиковою транспортною картою, контролер просканує їх своїм зчитувальним пристроєм.

Підтвердженням оплати проїзду є лише знаходження номера картки в базі валідацій. Це перевіряється повторним прикладанням банківської картки або пристрою NFC до валідатора, або через пошук контролером номеру картки в базі. При цьому наявність повідомлення про оплату в банківському застосунку не є обов’язковою, наголошують у КМДА.

«Повідомлення про списання грошей завжди надходило з певною затримкою і не є обов’язковим доказом для контролера. Усі контролери попереджені про зміни часу списання. Якщо контролер вимагає банківську виписку або смс про списання, необхідно звертатися зі скаргою на гарячу лінію «Київпастрансу»: 0-800-504-411», – коментують фахівці Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій.

Як ми писали, у Київраді пояснили, чим зумовлені зміни в оплаті проїзду.

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