У Київраді пояснили, чим зумовлені зміни в оплаті проїзду

У Києві систему оплати змінили, аби місто могло заощадити на банківських комісіях за кожну оплату проїзду.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Києві систему оплати банківськими картками, ApplePay та GooglePay у комунальному транспорті змінили, аби місто могло заощадити на банківських комісіях за кожну оплату проїзду.

Про це розповіла депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова, пише «Економічна правда».

Вона пояснила, що кожного разу, коли відбувається оплата проїзду, то з пасажира знімається 8 грн за проїзд. Крім цього є ще певний відсоток за обслуговування банківської операції і цей відсоток платить місто. Тому в КМДА придумали, як місту зекономити.

Як зазначила Семенова, щоб люди не переживали, в них гроші не відразу зніматимуться, а можуть знятись в кінці дня.

«Факт оплати відображатиметься на самому валідаторі в тролейбусі, тобто контролер буде не в телефоні дивитись, чи зняло в них гроші з картки, а буде дивитись на валідаторі», - зазначила депутатка.

Як ми розповіли, у Києві зміниться система оплати у транспорті: що важливо знати.

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