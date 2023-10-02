У Києві зміниться система оплати у транспорті: що важливо знати

Плата за проїзд із банківських карток списуватиметься після кожної другої поїздки у межах одного дня.

Із 4 жовтня у Києві зміниться система оплати у транспорті. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Так, оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті буде стягуватись не за кожну поїздку окремо, а за кожні 2 поїздки разом.

Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки.

Оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня.

«Алгоритм списання коштів відбуватиметься наступним чином: після першої валідації списання коштів не відбуватиметься одразу, однак після другої поїздки буде проводитись списання за дві валідації одночасно.

Якщо пасажир не здійснить другу поїздку до вечора, списання за першу відбудеться після 21:00», — зазначили в КМДА.

Оплата QR-квитками та поїздками на транспортних картах залишається без змін.

«Також важливо пам’ятати, що підтвердження оплати в банківському застосунку або застосунку Київ Цифровий не є підтвердженням валідації квитка – як для пасажира, так і для контролера. Підтвердженням є винятково інформація на самому валідаторі (в разі повторного прикладання) та на пристрої контролю», — додали в КМДА.

Також додається, що банківською карткою можна заплатити лише за одного пасажира. «Якщо подорожуєте з близькими — скористайтеся пластиковою транспортною картою або QR-квитками», — уточнили у Київ Цифровий.

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