Збирали інформацію про ЗСУ: затримали трьох російських агентів, які діяли на Харківщині та Житомирщині

Вони також приховано відстежували дані про повітряні атаки рф на об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, а потім надсилали «звіти» про можливі влучання.

Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), яка діяла у Харківській та Житомирській областях. Затримано трьох агентів, серед яких – громадянин рф, повідомляє СБУ.

Як стало відомо, за вказівкою окупантів агенти збирали інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіонів України.

Також вони приховано відстежували дані про повітряні атаки рф на місцеві об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, а потім направляли до гру рф "звіти" про можливі "прильоти".

"Усю інформацію агенти передавали резиденту (старшому) ворожої групи, який перебував у Бєлгороді. Ним виявився негласний позаштатний представник 74-го розвідувального центру російського гру. Отримані дані він переправляв своєму "куратору" – кадровому співробітнику воєнної розвідки рф", - йдеться у повідомленні СБУ.

Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та здійснення прицільних ударів по українських об’єктах.

Контррозвідники СБУ встановили місця перебування російських агентів і затримали їх.

За даними слідства, затримані ˗ місцеві жителі, яких російська воєнна розвідка завербувала ще до початку вторгнення у 2022 році. У поле зору російських спецслужб вони потрапили під час неодноразових виїздів на територію ворога, де їх і завербували.

Після 24 лютого 2022 року ворожа розвідка "активувала" своїх агентів і перейшла з ними на регулярні "сеанси" зв’язку через месенджер, уточнили в СБУ.

Затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух та переміщення Збройних Сил України).

Наразі вони під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

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