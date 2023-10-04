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Найбільша справа Майдану: перед судом постане Янукович та весь тодішній силовий блок за розстріл «Небесної сотні»

11:24, 4 жовтня 2023
ДБР завершило розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року.
Найбільша справа Майдану: перед судом постане Янукович та весь тодішній силовий блок за розстріл «Небесної сотні»
Колаж: sud.ua
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Державне бюро розслідувань завершило розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє ДБР.

Так, у вчиненні вказаних злочинів обвинувачуються члени злочинної групи – колишні високопосадовці:

  • Президент України;
  • Міністр внутрішніх справ України;
  • заступник Міністра внутрішніх справ України;
  • Голова СБУ;
  • Перший заступник Голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;
  • Міністр оборони України;
  • начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;
  • в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві;
  • заступник начальника ГУМВС України – начальник міліції громадської безпеки;
  • командир ПМОП «Беркут» при ГУМВС України в м. Києві.

«Встановлено, що вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту. Також посадовці організували штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції», а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав.

Такі дії колишнього президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, в тому числі до смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 осіб та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.

Для уникнення відповідальності колишні посадовці втекли з України, відтак досудове розслідування здійснювалось за спеціальною процедурою, а слідчим суддею відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це кримінальне провадження об’єднує в собі 1019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів.

«Колишні президент та керівники силового блоку обвинувачуються в організації вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що колишні Голова СБУ та командувач внутрішніх військ МВС України після розпаду срср проходили військову службу у збройних силах російської федерації, та, як наслідок, набули громадянство рф, отримали допуск і доступ до військової й державної таємниці рф, склали присягу на вірність її народу та перебували на усіх видах забезпечення у збройних силах рф.

Віддаючи накази на застосування насильства щодо мітингувальників, вони діяли в інтересах російської федерації, якій давали присягу», — зазначили в ДБР.

Зважаючи на те, що частина обвинувачених переховується на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, останніх буде взято під варту і передано суду одразу після звільнення цих територій Збройними Силами України.

Максимальне покарання за названі злочини передбачене у вигляді довічного позбавлення волі.

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