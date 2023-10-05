Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 476 200 грн застави.

У середу, 4 жовтня, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міськради. Він спільно з мером міста Суми підозрюється у проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень. Про це повідомила пресслужба САП.

«Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 476 200 грн застави», - сказано у повідомленні.

У разі внесення застави на особу буде покладено відповідні процесуальні обов’язки.

Також ми писали, що ВАКС арештував мера Сум Лисенка з можливістю застави.

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