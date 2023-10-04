Гучний звук був навіть у Білому домі: США випробували аналог повітряної тривоги, відео

У США перевірили систему оповіщення про надзвичайну ситуацію.

У середу, 4 жовтня, США провели перевірку систем оповіщення населення країни.

Як раніше повідомляло Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA), перевірка розпочнеться близько 14:00 за східним часом (о 21:00 за Києвом).

Фахівці протестували системи екстреного оповіщення для телевізорів, радіо та телефонів.

Зазначається, що це загальнонаціональна перевірка системи оповіщення про надзвичайну ситуацію, яка проходить раз на 3 роки.

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