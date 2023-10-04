«Шахтар» вирвав перемогу в матчі Ліги чемпіонів проти «Антверпена»

Український клуб здобув тяжку перемогу.

Фото: ua-football.com

У 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» переміг бельгійський «Антверпен». Український клуб пропустив два гола у першому таймі, але у другому таймі забив три м'ячі. Відзначилися Ракицький та Сікан, який оформив дубль.

«Антверпен» Бельгія – «Шахтар» Україна 2:3

Голи:

1:0 – 3 Муя, 2:0 – 33 Баліквіша, 2:1 – 48 Сікан, 2:2 – 71 Ракицький, 2:3 – 76 Сікан.

«Антверпен»: Бюте, Батай, Алдервейрелд, Кулібалі, Вейндал (Іленікена, 83), Еккеленкамп (Валенсія, 74), Кейта (Юсуф, 83), Вермерен, Муя, Баліквіша, Янссен.

«Шахтар»: Різник, Конопля, Ракицький, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Зубков, Назарина, Криськів, Судаков, Сікан.

Попередження:

Кейта (12), Конопля (36), Янссен (37), Ракицький (66), Сікан (82).

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