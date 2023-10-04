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Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

Навіть за неявки потерпілої в судові засідання 15 разів, не можна вважати, що кримінальне провадження стало приватним, і прирівнювати це до відмови від обвинувачення, - позиція ВС

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  1. В Україні

Байден виступить з «великою промовою» щодо України

21:24, 4 жовтня 2023
Дату своєї «великої промови» щодо підтримки України він не назвав.
Байден виступить з «великою промовою» щодо України
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Президент США Джо Байден повідомив, що найближчим часом виступить з «великою промовою» щодо підтримки України. Про це він сказав на брифінгу для преси 4 жовтня.

«Мене це хвилює, але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату обох партій заявили, що вони підтримують фінансування підтримки України. Дуже скоро я виголошу велику промову щодо цього питання», - сказав Байден.

Також президент США зазначив, що є й інші способи надавати Україні допомогу, але він не планує вдаватися в деталі.

Раніше ми писали, в МЗС розповіли, чи вплине ситуація з тимчасовим бюджетом США на допомогу Україні.

Нагадаємо, що Президент США Джо Байден після підписання закону про продовження фінансування уряду США на 45 днів, до якого не увійшла допомога Україні, заявив, що країна за жодних обставин не може допустити, щоб американська підтримка українському народу була перервана.

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