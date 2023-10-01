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  1. У світі

Байден повідомив, що буде далі з підтримкою та фінансовою допомогою Україні

09:49, 1 жовтня 2023
Президент США зробив заяву щодо майбутньої підтримки Україні.
Байден повідомив, що буде далі з підтримкою та фінансовою допомогою Україні
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Президент США Джо Байден після підписання закону про продовження фінансування уряду США на 45 днів, до якого не увійшла допомога Україні, заявив, що країна за жодних обставин не може допустити, щоб американська підтримка українському народу була перервана. Про це повідомив офіційний сайт Білого дому.

«Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент», - заявив Байден.

Раніше ми писали, що в США затвердили тимчасовий бюджет, що не включає допомогу Україні.

Додамо, у США допомогу Україні можуть розглянути окремо.

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