Шатдауну не буде: в США затвердили тимчасовий бюджет, що не включає допомогу Україні

Прийнятий документ відтерміновує можливий шатдаун до 17 листопада.

Сенат США проголосував за тимчасове фінансування уряду, яке раніше ухвалила Палата представників. Сенатори проголосували за проєкт більшістю голосів. Згодом документ підписав президент США Джо Байден, повідомляє CNN.

Як заявили у Білому домі, президент США Джо Байден підписав тимчасовий законопроєкт, який дозволить запобігти закриттю уряду. Це сталося всього за декілька годин до того, коли фінансування федеральних агентств мало закінчитися.

Законопроєкт відтерміновує можливий шатдаун до 17 листопада. Він включає фінансування на ліквідацію наслідків стихійних лих, але не допомогу Україні у війні проти рф.

Як заявив Джо Байден, США за жодних обставин не може допустити, щоб американська підтримка України була перервана.

«Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент», - заявив Байден.

Раніше ми писали, що 1 жовтня в США міг статися шатдаун - можливе призупинення роботи федерального уряду США.

Нагадаємо, в уряду Сполучених Штатів є «певні залишкові кошти», але шатдаун матив би вплив на допомогу Україні.

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