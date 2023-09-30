Допомога Україні у разі шатдауну – що кажуть у Білому Домі

Наразі республіканці і демократи не можуть дійти згоди щодо плану, аби профінансувати уряд бодай тимчасово.

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В уряду Сполучених Штатів є «певні залишкові кошти», але шатдаун матиме вплив на допомогу Україні. Про це під час брифінгу у Білому Домі повідомила директорка Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при Виконавчому офісі Президента США) Шаланда Янґ. Про це пише «Голос Америки».

«Ми не можемо робити більше із меншими ресурсами, коли мова йде про зусилля воєнного часу. Правила існують не просто так. На те, щоб закуповувати певні речі, потрібні гроші», - заявила Янґ, яку цитує ЗМІ.

Але навіть, якщо США зможуть надсилати допомогу Україні, немає гарантії, що не постраждає «готовність» самих Сполучених Штатів, додала чиновниця.

Якщо Конгрес США до кінця вересня не ухвалить бюджет на наступний фіскальний рік, це може паралізувати роботу частини державних інституцій. Це й називають у США терміном «шатдаун».

Опівночі в суботу, сьогодні, збігає термін, до якого американський Конгрес має погодити фінансування бюджету. Наразі республіканці і демократи не можуть дійти згоди щодо плану, аби профінансувати уряд бодай тимчасово.

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