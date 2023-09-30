Ймовірний шатдаун може вплинути на національну безпеку США, — Блінкен

За його словами, припинення роботи американського уряду явно ускладнить роботу Державного департаменту.

1 жовтня у США може статися урядовий шатдаун. Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що він може вплинути на нацбезпеку Америки і закликав Конгрес недопустити цього.

Він розповів на пресконференції , що припинення роботи американського уряду явно ускладнить роботу Державного департаменту. Він зазначив, що відомство готується до ймовірного шатдауну, але закликав Конгрес "не йти на цей крок".

"Ми дуже зосереджені на тому, що щоб не трапилося, ми могли зосередити наші ресурси на просуванні та захисті національної безпеки. І, звичайно, на тому щоб ми могли виконувати функції, необхідні для захисту людського життя, власності та безпеки", - заявив Ентоні Блінкен.

Зазначимо, шатдаун у США може настати з 1 жовтня, якщо Конгрес не схвалить бюджетні питання на наступний фінансовий рік. Цього можна уникнути, ухваливши бюджетну резолюцію, яка дозволить профінансувати урядові видатки, поки законодавці не схвалять закон про бюджет.

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