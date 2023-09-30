Шатдаун у США: Спікер Палати представників Маккарті пропонує пожертвувати допомогою України

Маккарті сказав, що якщо Сенат представить законопроект «у такому вигляді, як він є», це, ймовірно, призведе до припинення роботи.

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Спікер Палати представників США Кевін Маккарті пропонує виключити із законопроєкту про тимчасові витрати гроші на допомогу Україні, щоб федеральний уряд міг запобігти зупинці роботи державних органів (шатдауну). Про це він повідомив у коментарі каналу «CNN».

«Я думаю, якби у нас був чистий варіант без України, ми, ймовірно, змогли б досягти цього. Я думаю, що якщо Сенат включить Україну до списку і зосередить увагу на Україні, а не на Америці, я думаю, це може викликати реальні проблеми», — сказав Маккарті.

Маккарті сказав, що якщо Сенат представить законопроект «у такому вигляді, як він є», це, ймовірно, призведе до припинення роботи.

Спікер зазначив, що готовий до переговорів про рівні фінансування.

Раніше спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті заявив наміри зберегти допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону попри свої попередні слова про наміри вилучити ці кошти.

Якщо Конгрес США до кінця вересня не ухвалить бюджет на наступний фіскальний рік, це може паралізувати роботу частини державних інституцій. Це й називають у США терміном «шатдаун».

Опівночі в суботу, сьогодні, збігає термін, до якого американський Конгрес має погодити фінансування бюджету. Наразі республіканці і демократи не можуть дійти згоди щодо плану, аби профінансувати уряд бодай тимчасово.

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