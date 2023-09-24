Спікер Палати представників Маккарті обіцяє зберегти допомогу Україні у бюджеті США на оборону – ЗМІ

Наступного тижня Палата представників має провести єдине процедурне голосування стосовно чотирьох законопроєктів про асигнування.

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Спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті заявив наміри зберегти допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону попри свої попередні слова про наміри вилучити ці кошти.

Заяву Маккарті наводить «The Hill».

За словами спікера, він вирішив залишити фінансування після того, як зрозумів, що в іншому бюджетному законопроєкті – про фінансування Державного департаменту та закордонних операцій – також передбачені гроші для України.

Наступного тижня Палата представників має провести єдине процедурне голосування стосовно чотирьох законопроєктів про асигнування, зокрема фінансування Пентагону, Державного департаменту та закордонних операцій.

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