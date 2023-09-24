Спикер Палаты представителей Маккарти обещает сохранить помощь Украине в бюджете США на оборону – СМИ

На следующей неделе Палата представителей должна провести единое процедурное голосование относительно четырех законопроектов об ассигнованиях.

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Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти заявил о намерении сохранить помощь Украине в законопроекте о финансировании Пентагона, несмотря на свои предыдущие слова о намерениях изъять эти средства.

Заявление Маккарти приводит «The Hill».

По словам спикера, он решил оставить финансирование после того, как понял, что в другом бюджетном законопроекте – о финансировании Государственного департамента и зарубежных операций – также предусмотрены деньги для Украины.

На следующей неделе Палата представителей должна провести единое процедурное голосование относительно четырех законопроектов об ассигнованиях, включая финансирование Пентагона, Государственного департамента и зарубежных операций.

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