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МРТ впервые показала последствия затяжного ковида: что увидели ученые

17:40, 24 сентября 2023
Анализ снимков показал, что у людей с «затяжным ковидом» втрое чаще были поражены легкие, мозг и почки по сравнению с контрольной группой, которая не болела на Covid-19.
МРТ впервые показала последствия затяжного ковида: что увидели ученые
Изображение: freepik.com
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У трети людей, страдавших от «затяжного ковида», ученые обнаружили нарушения в работе внутренних органов через месяцы после выписки из больницы. Это результаты нового исследования, призванного помочь найти методы лечения для тех, кто месяцами не может вернуться к нормальной жизни после заражения Covid-19, пишет «ВВС».

В исследовании, опубликованном в журнале Lancet, ученые впервые изучили МРТ-снимки пациентов с ковидом, которые долгое время после заражения вирусом не могли избавиться от недомогания.

Анализ снимков показал, что у людей с «затяжным ковидом» втрое чаще были поражены легкие, мозг и почки по сравнению с контрольной группой, которая не болела на Covid-19.

Пациентов с ковидом, принявших участие в исследовании, было 259. Во всех них тяжелое течение болезни привело к госпитализации. МРТ основных органов им сделали через пять месяцев после выписки. Эти снимки ученые сравнили с МРТ контрольной группы из 52 человек.

Повреждение легких наблюдалось почти в 14 раз чаще среди пациентов с длительным течением Covid, в то время как аномалии, связанные с почками и мозгом, были у них в три и два раза выше соответственно, чем у членов из контрольной группы.

Как отмечается, степень поражения органов у многих зависела от тяжести инфекции, возраста и других заболеваний.

Люди с множественными аномалиями органов в четыре раза чаще сообщали о серьезных психических и физических нарушениях, из-за которых они не могли заниматься повседневными делами, отметила ведущий автор исследования Бетти Раман, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям Оксфордского университета.

Результаты исследования дают «конкретные доказательства изменений в ряде органов» после того, как люди попадают в больницу из Covid-19, считает соавтор исследования Кристофер Брайтлинг, профессор респираторной медицины из Лестерского университета.

При этом он призывает коллег и население не считать эту информацию поводом для тревоги, а рассматривать ее как возможность шагнуть вперед и разработать методы лечения для людей с «затяжным ковидом».

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