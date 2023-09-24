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МРТ вперше показала наслідки затяжного ковіду: що побачили вчені

17:40, 24 вересня 2023
Аналіз знімків показав, що у людей із «затяжним ковідом» утричі частіше були уражені легені, мозок та нирки порівняно з контрольною групою, яка не хворіла на Covid-19.
МРТ вперше показала наслідки затяжного ковіду: що побачили вчені
Зображення: freepik.com
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У третини людей, які страждали від «затяжного ковіду», вчені виявили порушення у роботі внутрішніх органів через місяці після виписки з лікарні. Це результати нового дослідження, яке покликане допомогти знайти методи лікування для тих, хто місяцями не може повернутися до нормального життя після зараження Covid-19, пише «ВВС».

У дослідженні, опублікованому в журналі Lancet, вчені вперше вивчили МРТ-знімки пацієнтів з ковідом, які довгий час після зараження вірусом не могли позбутися нездужання.

Аналіз знімків показав, що у людей із «затяжним ковідом» утричі частіше були уражені легені, мозок та нирки порівняно з контрольною групою, яка не хворіла на Covid-19.

Пацієнтів з ковідом, що взяли участь у дослідженні, було 259. У всіх них тяжкий перебіг хвороби призвів до госпіталізації. МРТ основних органів їм зробили за п'ять місяців після виписки. Ці знімки вчені порівняли з МРТ контрольної групи із 52 осіб.

Пошкодження легень спостерігали майже у 14 разів частіше серед пацієнтів із тривалим перебігом Covid, тоді як аномалії, пов'язані з нирками та мозком, були у них у три та два рази вищими відповідно, ніж у членів з контрольної групи.

Як зазначається, ступінь ураження органів у багатьох залежав від тяжкості інфекції, віку та інших захворювань.

Люди з множинними аномаліями органів у чотири рази частіше повідомляли про серйозні психічні та фізичні порушення, через які вони не могли займатися повсякденними справами, зазначила провідна авторка дослідження Бетті Раман, спеціалістка із серцево-судинних захворювань Оксфордського університету.

Результати дослідження надають «конкретні докази змін у низці органів» після того, як люди потрапляють до лікарні з Covid-19, вважає співавтор дослідження Крістофер Брайтлінг, професор респіраторної медицини з Лестерського університету.

При цьому він закликає колег та населення не вважати цю інформацію приводом для тривоги, а розглядати її як можливість зробити крок уперед та розробити методи лікування для людей із «затяжним ковідом».

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