Замість козаків – військові ЗСУ: французький митець відтворив у фото картину Рєпіна

Роботи носить назву «Здалеку чую відповідь козаків».

Джерело фото: Emeric Lhuisset/Instagram

Французький митець Емерік Луіссет відтворив у фото картину українського художника Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». На ній зображені військові ЗСУ замість козаків.

Про це пише «BBC».

Роботи носить назву «Здалеку чую відповідь козаків». Працював над проєктом митець рік. У самому центрі роботи автор крилатого вислову «Русский военный корабль, иди на ...».

Нагадаємо, музей Metropolitan у Нью-Йорку визнав Айвазовського і Рєпіна українськими художниками.

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