Міноборони затвердило нарукавні знаки для українських десантників, фото

Золотий симаргл та срібний сокіл – затверджено нарукавні знаки.

Джерело фото: Міноборони

Міністерство оборони затвердило нарукавні знаки для українських десантників. Так, як розповіли у Міноборони, для захисників 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ розроблено нарукавний знак у вигляді геральдичного щита перетятого понижено крутоподібно на червоний (марун) та темно-зелений кольори.

Центральним елементом є крокуючий симаргл у червоному полі, що тримає золотий полум’яний меч вістрям донизу. Специфіку діяльності військової частини підкреслює срібний єгерський ріжок у поєднанні з темно-зеленим кольором.

Також затверджено малюнок на рукаві воїнів 82–ої окремої бригади ДШВ, який зображає срібного озброєного сокола в маруновому полі.

Нарукавний знак до парадного однострою має вигляд червоного геральдичного щита зі срібним кантом.

Джерело фото: Міноборони

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