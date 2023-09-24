Минобороны утвердило нарукавные знаки для украинских десантников, фото

Золотой симаргл и серебряный сокол – утверждены нарукавные знаки.

Источник фото: Минобороны

Министерство обороны утвердило нарукавные знаки для украинских десантников. Так, как рассказали в Минобороны, для защитников 71-й отдельной егерской бригады ДШВ разработан нарукавный знак в виде геральдического щита пересеченного понижено крутоподобно на красный (марун) и темно-зеленый цвет.

Центральным элементом является шагающий симаргл в красном поле, держащий золотой пламенный меч острием вниз. Специфику деятельности военной части подчеркивает серебряный егерский рожок в сочетании с темно-зеленым цветом.

Также утвержден рисунок на рукаве воинов 82-й отдельной бригады ДШВ, изображающий серебряного вооруженного сокола в маруновом поле.

Нарукавный знак к парадной униформе имеет вид красного геральдического щита с серебряным кантом.

Источник фото: Минобороны

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