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  1. В Украине

В Украине стартовал пробный период работы платежной системы Etsy Payments

20:57, 24 сентября 2023
В 2021 году маркетплейс Etsy ввел глобальные изменения в сотрудничестве с продавцами и украинцам пришлось искать обходные пути выхода на него.
В Украине стартовал пробный период работы платежной системы Etsy Payments
Источник фото: shutterstock
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Etsy планирует в этом году запустить свою платежную систему на территории Украины. Об этом сообщает  «Forbes».

В конце августа 2023-го исполнительный директор маркетплейса Etsy Райна Московиц, прислала письмо министру цифровой трансформации Михаилу Федорову. Она сообщила, что платежная система Etsy Payments находится на тестовой стадии и планируется к запуску в Украине уже этой осенью.

«Запуск нашего нового платежного продукта свидетельствует о нашей постоянной преданности Украине и является ключевым шагом на пути создания новых путей для экономических возможностей и роста», - говорится в письме Московиц.

«Это даст украинцам возможность открывать новые магазины без помощи посредников», – соглашается директор департамента международных операций «Укрпочта» Юлия Павленко.

В 2021 году маркетплейс Etsy ввел глобальные изменения в сотрудничестве с продавцами. Во всех странах, без финансовой системы Etsy Payments, платформа заблокировала возможность новых регистраций продавцов. Украина не стала исключением. После этого украинцы искали обходные пути выхода на маркетплейс.

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