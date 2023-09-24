В Украине стартовал пробный период работы платежной системы Etsy Payments

В 2021 году маркетплейс Etsy ввел глобальные изменения в сотрудничестве с продавцами и украинцам пришлось искать обходные пути выхода на него.

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Etsy планирует в этом году запустить свою платежную систему на территории Украины. Об этом сообщает «Forbes».

В конце августа 2023-го исполнительный директор маркетплейса Etsy Райна Московиц, прислала письмо министру цифровой трансформации Михаилу Федорову. Она сообщила, что платежная система Etsy Payments находится на тестовой стадии и планируется к запуску в Украине уже этой осенью.

«Запуск нашего нового платежного продукта свидетельствует о нашей постоянной преданности Украине и является ключевым шагом на пути создания новых путей для экономических возможностей и роста», - говорится в письме Московиц.

«Это даст украинцам возможность открывать новые магазины без помощи посредников», – соглашается директор департамента международных операций «Укрпочта» Юлия Павленко.

В 2021 году маркетплейс Etsy ввел глобальные изменения в сотрудничестве с продавцами. Во всех странах, без финансовой системы Etsy Payments, платформа заблокировала возможность новых регистраций продавцов. Украина не стала исключением. После этого украинцы искали обходные пути выхода на маркетплейс.

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