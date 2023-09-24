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Непогода обесточила Львовскую область: более 50 населенных пунктов остались без света

16:19, 24 сентября 2023
54 населенных пункта Львовской области остались без света, Львовоблэнерго восстанавливает электроснабжение.
Непогода обесточила Львовскую область: более 50 населенных пунктов остались без света
Источник фото: nrcu.gov.ua
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Сильные дожди, которые накрыли Львовскую область этой ночью, вызвали нарушения в сетях Львовоблэнерго и привели к отключению электроснабжения в более 50 населенных пунктах. Об этом сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

По его словам, по состоянию на данный момент, 54 населенных пункта в области подверглись отключению электроснабжения, из них 16 населенных пунктов полностью остались без света, а еще 38 получили частичные перебои в подаче электроэнергии.

«Из-за сильных дождей, которые прошли по Львовщине накануне вечером и ночью, возникли нарушения в сетях Львовоблэнерго. По состоянию на этот час во Львовской области обесточены 54 населенных пункта (16 полностью, 38 – частично)», – отметил Козицкий.

Для восстановления электроснабжения было задействовано 21 ремонтную бригаду, которые уже работают над исправлением ситуации. В общей сложности, это 90 работников и 31 единица техники.

Отмечается, что Львовская областная государственная администрация и Львовоблэнерго принимают меры для оперативного восстановления электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших от непогоды.

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