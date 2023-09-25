В Мексике задержали мужчину и его «куклу-демона» Чаки – он пугал прохожих и требовал деньги, видео

Обоих сковали в наручники.

Источник фото: Noticias NRT Mexico/REUTERS

На севере Мексике правоохранители арестовали кукольника, известного под псевдонимом Карлос «N», использовавшего «куклу-демона» Чаки, чтобы пугать прохожих и требовать денег.

Обоих сковали в наручники, сообщает «Reuters».

Обоих обвинили в нарушении общественного порядка и угрозе неприкосновенности других лиц.

Мексиканские СМИ сообщили, что офицер, который одел Чаки в наручники, позже получил выговор за то, что не воспринимал ее работу серьезно.

Позже Карлоса «N» отпустили, хотя местонахождение куклы Чаки до сих пор неизвестно.

Кукла Чаки – это персонаж из фильма ужасов «Детские игры».

Согласно сюжету фильма, Чаки – это серийный убийца, застреленный в магазине игрушек. Перед смертью он успел «переселить» себя в тело куклы.

Источник фото: Noticias NRT Mexico/REUTERS

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