Количество «вагнеровцев», которые остались в Беларуси резко уменьшилось – спикер ГНС Украины

Пребывание «вагнеровцев» в Беларуси на руку Украине, – Андрей Демченко.

Источник фото: Укринформ

По состоянию на 24 сентября, на территории Беларуси из 5 тысяч осталось около 1 тысячи «вагнеровцев», – сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время эфира телемарафона.

«Как помним, их количество колебалось в районе 6000, когда они начали активно прибывать на территорию Беларуси. За всем, что происходит по ту сторону границы и на территории Беларуси, и на территории России, пристально следят подразделения разведки», – сказал Демченко.

Он отметил, что задержка российских наемников в Беларуси является выгодной для Украины.

Напомним, «вагнеровцы», которые отказались воевать в Украине, станут наемниками лукашенко.

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