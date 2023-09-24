Кількість «вагнерівців», які залишилися в білорусі різко зменшилася – речник ДПС України

Станом на 24 вересня, на території білорусі із 5 тясяч залишилося близько 1 тисячі «вагнерівців», – повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час ефіру телемарафону.
«Як пам'ятаємо, їхня кількість коливалася в районі 6000, коли вони почали активно прибувати на територію Білорусі. За всім, що відбувається по той бік кордону і на території білорусі, і на території росії, пильно стежать підрозділи розвідки», – сказав Демченко.
Він зазначив, що затримка російських найманців у білорусі є вигідною для України.
Нагадаємо, «вагнерівці», які відмовилися воювати в Україні, стануть найманцями лукашенка.
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