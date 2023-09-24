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  1. В Україні

Підприємці та фінансисти США готові до масштабних інвестиції в Україну при отриманні гарантій безпеки, – Зеленський

13:48, 24 вересня 2023
Зеленський обговорив з підприємцями США залучення бізнесу до відновлення України.
Підприємці та фінансисти США готові до масштабних інвестиції в Україну при отриманні гарантій безпеки, – Зеленський
Джерело Фото: Telegram / Володимир Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими підприємцями та керівниками найбільших фондів для обговорення інвестицій в Україну, – повідомив глава держави.

На зустрічі з українським лідером були: Майкл Блумберг, Ларрі Фінк, Філіпп Гільдебранд, Білл Акман, Баррі Стернліхт, Кен Гріффін, Джонатан Грей, Ерік Шмідт, Роберт Крафт та інші представники бізнесу.

Зеленський зазначив, що американські підприємці та фінансисти висловили свою готовність здійснювати масштабні інвестиції в Україну при отриманні гарантій безпеки та стабільності.

«Обговорили перспективи залучення бізнесу до відбудови України та реалізації інвестиційних проєктів. Американські підприємці та фінансисти підтвердили готовність здійснювати масштабні інвестиції в нашу країну одразу після завершення війни та отримання гарантій безпеки», – йдеться у повідомленні.

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