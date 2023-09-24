Пожежа в притулку для котів: поліція відкрила кримінальне провадження

Київські поліцейські розслідують пожежу у притулку для котів, яка призвела до загибелі тварин.

Джерело фото: Поліція Києва

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне розслідування стосовно пожежі, що сталася у притулку для котів у Голосіївському районі Києва. За попередніми даними, в результаті пожежі загинули 7 котів, а інших вдалося врятувати, – повідомляє поліція Києва.

Подія сталася на вулиці Заболотного 23 вересня близько 23:00. Пожежу ліквідували вогнеборці Державної служби з надзвичайних ситуацій, і на місце події також прибули правоохоронці і медики.

Притулок для котів був зведений волонтерами, які доглядали за тваринами. У ньому перебувало приблизно 60 котів. Попередньо встановлено, що 7 котів загинули внаслідок пожежі, а інших тварин з опіками доставили до ветеринарної клініки.

Поліція розпочала розслідування за статтею 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, що призвело до тяжких наслідків. Також розглядається питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.

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