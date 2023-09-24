Латвія будуватиме загородження на кордоні з білоруссю навіть на болотах

Латвія в межах заходів зі зміцнення кордону з білоруссю збудую до кінця наступного року загородження навіть на болотах.

Джерело фото: Delfi

Латвія продовжує зміцнювати свій кордон з білоруссю і розглядає незвичайні заходи для підвищення безпеки навіть на болотних ділянках, – повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс, пише Delfi.

Міністр відзначив, що будівництво загородження на сухопутній частині кордону планується завершити цього року, але на болотистих ділянках цей процес триватиме до наступного року. За словами Козловскіса, на болотних ділянках будуть встановлювати загородження на понтонах, щоб підвищити безпеку кордону.

На початку вересня держсекретар Міністерства внутрішніх справ Димитрій Трофімов повідомив, що найближчими роками в інформаційні технології для зміцнення безпеки східного кордону країни буде вкладено близько 200 мільйонів євро.

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