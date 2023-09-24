Латвия будет строить заграждения на границе с беларусью даже на болотах

Латвия в рамках мероприятий по укреплению границы с беларусью построю до конца следующего года заграждения даже на болотах.

Источник фото: Delfi

Латвия продолжает укреплять свою границу с белоруссией и рассматривает необычные меры для повышения безопасности даже на болотных участках, – сообщил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, пишет Delfi.

Министр отметил, что строительство заграждения на сухопутной части границы планируется завершить в этом году, но на болотистых участках этот процесс продлится до следующего года. По словам Козловскиса, на болотных участках будут устанавливать заграждения на понтонах, чтобы повысить безопасность границы.

В начале сентября госсекретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов сообщил, что в ближайшие годы в информационные технологии для укрепления безопасности восточной границы страны будет вложено около 200 миллионов евро.

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