Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Совет судей настаивает на пересмотре нормы о невозможности сохранения заместителя руководителя аппарата суда в судах, где количество работников аппарата не превышает 75

В Совет судей Украины поступила масса обращений из районных судов, а ГСА и ВСП теперь необходимо на это отреагировать.

Бюджетных средств в 2024 году хватит всего на 400 новых судей, – проект Бюджета, документ

Минфин отказал Высшему совету правосудия в предложениях об увеличении финансирования: хватит на фактическое количество судей плюс 400 новых.

Сумерки Судебной охраны: о каких проблемах рассказал бывший руководитель Службы судебной охраны

Виктор Мороз рассказал, что происходило в Судебной охране в 2022-2023 годах.

В какой срок юридические лица частной формы собственности должны обязательно зарегистрироваться в Электронном суде

ХПК, ГПК и КАСУ предусматривают разные конечные сроки для обязательной регистрации электронных кабинетов юридическими лицами частного права – без такой регистрации суды не будут принимать исковые заявления к рассмотрению.

Обязанность подачи декларации предлагают распространить на советников Офиса Президента и советников министров

Предлагается распространить действие Закона о предотвращении коррупции на штатных и внештатных помощников, советников Президента, Премьер-министра, других членов Правительства, советников Офиса Президента Украины, помощников, советников Руководителя Офиса Президента Украины и его заместителей/

  1. В Украине
  2. / Общество

Как получить жилищную субсидию в Украине: инструкция для граждан

12:43, 24 сентября 2023
Документы на получение субсидии можно подать через Дію или в Центрах предоставления административных услуг.
Как получить жилищную субсидию в Украине: инструкция для граждан
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Некоторые украинцы в октябре автоматически получат льготы на оплату коммуналки. Речь идет о тех гражданах, которым ранее назначили нулевую субсидию. Остальным, чтобы получить эту поддержку, нужно выполнить несколько шагов и подать необходимые документы, – сообщает Пенсионный фонд Украины

Документы, которые нужно подать для получения субсидии:

  • Заявление о потребности в субсидии.
  • Удостоверение личности.
  • Декларация о доходах семьи.
  • Договор аренды или свидетельство о праве собственности на жилье.
  • Если вы имеете право на дополнительные льготы, добавьте эти удостоверения к общему пакету документов.

Где и как подать документы:

  • Онлайн через Дію и вебпортал Пенсионного фонда Украины.
  • Офлайн в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в Пенсионном фонде.

Сроки назначения субсидии:

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона.

На отопительный сезон назначение производится с 1 октября по 30 апреля.

На неотапливаемый сезон назначение проводится с 1 мая по 30 сентября.

Автоматическое назначение субсидии:

На отопительный период 2023-2024 годов расчет жилищной субсидии будет проведен в автоматическом режиме для всех, кому назначена жилищная субсидия на неотопительный период 2023 года, а также тем, у кого размер субсидии составил 0,00 гривен.

Расчет доходов:

При расчете жилищной субсидии с октября 2023 года учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года.

Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года.

Жилищная субсидия на твердое и жидкое печное бытовое топливо:

Для назначения жилищной субсидии в 2023 году на твердое и жидкое печное бытовое топливо, заявление и декларация подаются до конца календарного года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду