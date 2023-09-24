Как получить жилищную субсидию в Украине: инструкция для граждан

Документы на получение субсидии можно подать через Дію или в Центрах предоставления административных услуг.

Некоторые украинцы в октябре автоматически получат льготы на оплату коммуналки. Речь идет о тех гражданах, которым ранее назначили нулевую субсидию. Остальным, чтобы получить эту поддержку, нужно выполнить несколько шагов и подать необходимые документы, – сообщает Пенсионный фонд Украины

Документы, которые нужно подать для получения субсидии:

Заявление о потребности в субсидии.

Удостоверение личности.

Декларация о доходах семьи.

Договор аренды или свидетельство о праве собственности на жилье.

Если вы имеете право на дополнительные льготы, добавьте эти удостоверения к общему пакету документов.

Где и как подать документы:

Онлайн через Дію и вебпортал Пенсионного фонда Украины.

Офлайн в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в Пенсионном фонде.

Сроки назначения субсидии:

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона.

На отопительный сезон назначение производится с 1 октября по 30 апреля.

На неотапливаемый сезон назначение проводится с 1 мая по 30 сентября.

Автоматическое назначение субсидии:

На отопительный период 2023-2024 годов расчет жилищной субсидии будет проведен в автоматическом режиме для всех, кому назначена жилищная субсидия на неотопительный период 2023 года, а также тем, у кого размер субсидии составил 0,00 гривен.

Расчет доходов:

При расчете жилищной субсидии с октября 2023 года учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года.

Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года.

Жилищная субсидия на твердое и жидкое печное бытовое топливо:

Для назначения жилищной субсидии в 2023 году на твердое и жидкое печное бытовое топливо, заявление и декларация подаются до конца календарного года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.