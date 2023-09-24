В Курске снова «прилеты»: горит админздание

Украинский беспилотник попал в административное здание Курска.

Источник фото: Getty Images

В воскресенье, 24 сентября, украинский беспилотник попал в административное здание города Курск, что в россии. По информации губернатора Курской области Романа Старовойта якобы задело крышу.

По словам губернатора, административное здание, в которое попал беспилотник, расположено в центральном округе города.

Сейчас сотрудники оперативных служб выехали на место происшествия для установления обстоятельств и оказания помощи.

Накануне жители города уже сообщали о громких звуках взрывов, которые сейчас стали предметом расследования и изучения.

Напомним, что руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки на штаб Черноморского флота рф в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16.

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