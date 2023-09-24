В Киеве взорвали приют для кошек: есть погибшие, десятки пострадали

Несколько десятков котов погибли в результате взрыва на Котобазе, в адрес которой ранее поступали угрозы.

Неизвестные лица взорвали в Киеве приют для котов, обустроенный для нужд животных, – сообщает Реальный Киев.

Котобаза располагалась по адресу Заболотного, 76а, недалеко от станции метро «Теремки».

По предварительным данным, в результате взрыва погибло или пострадало около 60 котов.

На месте происшествия работают правоохранители и пожарные, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

Стоимость приюта и благотворительных взносов для животных была создана и поддерживалась местной женщиной, которая занималась животными. Ранее она сообщала о полученных угрозах и подавала заявление в полицию по этому поводу, однако дело обычно оставалось без рассмотрения.

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