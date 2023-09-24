В Военно-морских силах ВСУ рассказали, где загружаются корабли «Калибрами» и сколько их в Черном море

В Черном море сейчас находится один ракетоноситель с «Калибрами».

Источник фото: ТАСС

Российские корабли загружают ракеты морского базирования типа «Калибр» только в порту Севастополя в Крыму, – заявил представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона «Единые новости».

Кроме того, от отметил, что возможна перебазировка определенных кораблей рф из Крыма на другие территории, подконтрольные россиянам.

«Они могут попытаться отвести что-то в Новороссийск, к международно признанным берегам рф. Тем не менее, главная военная база у них находится в Севастополе и всегда там находилась. Загрузку «Калибров» они делают только там. Поэтому, соответственно, это уже должна ситуация стать настолько для них сложной, чтобы они покинули эту базу, что, скорее всего, покидать в тот момент уже будет нечем», – заявил он.

Как сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины, по состоянию на 24 сентября, россия вывела в Черное море один ракетоноситель, залп – восемь «Калибров».

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