У Військово-морських силах ЗСУ розповіли, де завантажуються кораблі «Калібрами» та скільки їх у Чорному морі

У Чорному морі наразі перебуває один ракетоносій з «Калібрами».

Джерело фото: ТАСС

Російські кораблі завантажують ракети морського базування типу «Калібр» лише у порту Севастополя в Криму, – заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Крім того, від зазначив, що можливим є перебазування певних кораблів рф із Криму на інші території, підконтрольні росіянам.

«Вони можуть спробувати відвести щось у Новоросійськ, до міжнародно визнаних берегів рф. Тим не менше, головна військова база у них знаходиться у Севастополі і завжди там знаходилася. Завантаження «Калібрів» вони роблять лише там. Тому, відповідно, це вже має ситуація стати настільки для них складною, щоб вони покинули цю базу, що, скоріше за все, покидати у той момент вже буде нема чим», – заявив він.

Як повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України, станом на 24 вересня, росія вивела у Чорне море один ракетоносій, залп – вісім «Калібрів».

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