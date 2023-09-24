Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Чи можна притягнути водія електросамокату до відповідальності за ст. 130: позиція судів

Практика судів поки що не є єдиною.

Конкурс на посаду голови Служби судової охорони: фінальний рейтинг

Найкращі результати показали представники Судової охорони Павло Малихін та Павло Трясун.

Посилення ГРД та поліграф для кандидатів на посаду, – чого чекати суддям і кандидатам в судді від законотворців, ДОКУМЕНТ

Стали відомі зміни до закону про судоустрій щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри, напрацьовані на базі Комітету з питань правової політики, який очолює Денис Маслов.

Хто очолить Службу судової охорони, - відоме прізвище

У конкурсі на посаду голови Служби судової охорони переміг Павло Малихін.

Депутати взялися виконувати рішення ЄСПЛ, який назвав порушенням Конвенції відсутність прокурора у справі про притягнення водія до адмінвідповідальності

До цього Велика Палата Верховного Суду відмовилася переглядати справу заявника після рішення ЄСПЛ, пославшись на те, що орган Національної поліції на стадії досудового оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення й так фактично виконує функцію обвинувачення.

  1. В Україні

У Військово-морських силах ЗСУ розповіли, де завантажуються кораблі «Калібрами» та скільки їх у Чорному морі

11:23, 24 вересня 2023
У Чорному морі наразі перебуває один ракетоносій з «Калібрами».
У Військово-морських силах ЗСУ розповіли, де завантажуються кораблі «Калібрами» та скільки їх у Чорному морі
Джерело фото: ТАСС
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Російські кораблі завантажують ракети морського базування типу «Калібр» лише у порту Севастополя в Криму, – заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Крім того, від зазначив, що можливим є перебазування певних кораблів рф із Криму на інші території, підконтрольні росіянам.

«Вони можуть спробувати відвести щось у Новоросійськ, до міжнародно визнаних берегів рф. Тим не менше, головна військова база у них знаходиться у Севастополі і завжди там знаходилася. Завантаження «Калібрів» вони роблять лише там. Тому, відповідно, це вже має ситуація стати настільки для них складною, щоб вони покинули цю базу, що, скоріше за все, покидати у той момент вже буде нема чим», – заявив він.

Як повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України, станом на 24 вересня, росія вивела у Чорне море один ракетоносій, залп – вісім «Калібрів».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області