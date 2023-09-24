Дефіцит пального в рф і справа не у війні: британська розвідка назвала причини

Розвідка Великої Британії заявила про кризу з дефіцитом пального в росії та її наслідки.

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Протягом останніх тижнів в росії спостерігається локальний дефіцит бензину та дизельного пального. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у своєму розвідувальному огляді.

За висновками відомства, малоймовірно, що цей дефіцит є прямим наслідком проведеного проти України воєнного конфлікту.

Британська розвідка припускає, що дефіцит пального в росії пов'язаний, насамперед, зі збільшенням попиту від сільськогосподарського сектору, щорічним технічним обслуговуванням нафтопереробних заводів під час літнього сезону та з вигідними цінами на експортне пальне.

21 вересня росія призупинила майже весь експорт дизельного палива та бензину з метою стабілізації внутрішнього ринку.

«Цей крок майже напевно призведе до подальшого обмеження поставок на вузькому світовому ринку, що, ймовірно, матиме найбільший вплив на країни, які наразі залежать від постачання російського пального», – йдеться у повідомленні.

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