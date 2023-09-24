Дефицит топлива в рф и дело не в войне: британская разведка назвала причины

Разведка Великобритании заявила о кризисе с дефицитом топлива в россии и его последствиях.

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В течение последних недель в россии наблюдается локальный дефицит бензина и дизельного топлива. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в своем разведывательном обзоре.

По выводам ведомства, маловероятно, что этот дефицит является прямым следствием проводимого против Украины военного конфликта.

Британская разведка предполагает, что дефицит топлива в россии связан, прежде всего, с увеличением спроса от сельскохозяйственного сектора, ежегодным техническим обслуживанием нефтеперерабатывающих заводов во время летнего сезона и с выгодными ценами на экспортное топливо.

21 сентября россия приостановила почти весь экспорт дизельного топлива и бензина с целью стабилизации внутреннего рынка.

«Этот шаг почти наверняка приведет к дальнейшему ограничению поставок на узком мировом рынке, что, вероятно, окажет наибольшее влияние на страны, которые сейчас зависят от поставок российского топлива», – говорится в сообщении.

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