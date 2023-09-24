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  1. В мире

SpaceX вывела на орбиту еще 22 спутника системы Starlink

12:01, 24 сентября 2023
SpaceX активно расширяет свою спутниковую сеть Starlink для предоставления интернет-покрытия в любом уголке мира.
SpaceX вывела на орбиту еще 22 спутника системы Starlink
Источник фото: SpaceX
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Компания миллиардера Илона Маска SpaceX, продолжает активно развивать свою систему интернет-спутников Starlink, выводя на орбиту очередные партии спутников, – сообщает SpaceX.

Запуск последней партии из 22 мини-спутников Starlink был успешно осуществлен с 40-го комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Пуск состоялся в 06:38 по киевскому времени, и меньше, чем за час, все спутники были выведены на орбиту.

Этот запуск обозначился еще одной успешной вертикальной посадкой первой ступени ракеты-носителя на морскую платформу-дрон с названием «Just Read the Instructions». Эта платформа расположена в Атлантическом океане и используется для восстановления и повторного использования ракетных ступеней.

Сейчас SpaceX активно расширяет свою спутниковую сеть Starlink, которая имеет целью предоставить интернет-покрытие с доступом к сети в любом уголке мира.

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