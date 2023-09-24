Посольство США объявило грантовый конкурс: условия и возможности

Фонд содействия демократии Посольства США в Киеве объявил грантовый конкурс для украинских неправительственных организаций.

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Фонд содействия демократии Посольства США в Киеве анонсировал грантовый конкурс для украинских неправительственных организаций, которые имеют возможность получить финансовую поддержку для реализации проектов развития гражданского общества, - сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Основные направления деятельности, которые будут поддерживаться в рамках этого конкурса, включают:

Защита прав военнопленных, ветеранов, лиц с инвалидностью, а также семей погибших украинских военных.

Содействие возрождению и реконструкции деоккупированных территорий.

Поддержка вновь созданных неправительственных организаций в освобожденных регионах.

Прозрачная работа государственных органов власти и борьба с коррупцией.

Повышение осведомленности украинцев о потенциальных вызовах, связанных с войной, включая минное образование.

Содействие гражданскому образованию и активности.

Неправительственные организации, которые имеют опыт реализации проектов в этих направлениях, могут подавать заявки на гранты. Суммы грантов могут составлять от 25 тысяч до 250 тысяч долларов США.

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