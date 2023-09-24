Самые большие нарушения водителей за которые будут штрафовать на 40 тысяч гривен: подробности

Штрафы и лишение права управления предусмотрены за отсутствие водительского удостоверения.

Источник фото: Патрульная полиция Украины

Согласно постановлению «О Правилах дорожного движения» №1306, Кодекса Украины об административных правонарушениях, водителя могут оштрафовать на более 40 тысяч гривен и лишить права управления транспортными средствами.

В ПДД указано, что водителя могут лишить права на управление ТС при следующих условиях:

Не имеет при себе водительского удостоверения.

Вообще не имеет водительского удостоверения (например, несовершеннолетние или те, кто не учился и не сдавал специальные экзамены в МВД).

Водительское удостоверение является недействительным.

Категория транспортного средства не соответствует категории в правах.

Лишен права управлять ТС (по решению суда).

Важно также помнить, что управлять запрещено лицам, находящимся в таких состояниях:

Опьянение (алкогольное, наркотическое или иное).

Под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

В болезненном состоянии или состоянии утомления.

За нарушение этих правил могут предусматриваться штрафы, а в случае повторных нарушений - еще более суровые наказания, включая лишение права управления на некоторый срок.

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