Самые большие нарушения водителей за которые будут штрафовать на 40 тысяч гривен: подробности

Согласно постановлению «О Правилах дорожного движения» №1306, Кодекса Украины об административных правонарушениях, водителя могут оштрафовать на более 40 тысяч гривен и лишить права управления транспортными средствами.
В ПДД указано, что водителя могут лишить права на управление ТС при следующих условиях:
- Не имеет при себе водительского удостоверения.
- Вообще не имеет водительского удостоверения (например, несовершеннолетние или те, кто не учился и не сдавал специальные экзамены в МВД).
- Водительское удостоверение является недействительным.
- Категория транспортного средства не соответствует категории в правах.
- Лишен права управлять ТС (по решению суда).
Важно также помнить, что управлять запрещено лицам, находящимся в таких состояниях:
- Опьянение (алкогольное, наркотическое или иное).
- Под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.
- В болезненном состоянии или состоянии утомления.
За нарушение этих правил могут предусматриваться штрафы, а в случае повторных нарушений - еще более суровые наказания, включая лишение права управления на некоторый срок.
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