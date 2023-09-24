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Можно ли привлечь водителя электросамоката к ответственности по ст. 130: позиция судов

Единства судебной практики пока еще нет.

Конкурс на должность главы Службы судебной охраны: финальный рейтинг

Лучшие результаты показали представители Судебной охраны Павел Малыхин и Павел Трясун.

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Стали известны изменения в закон о судоустройстве по усовершенствованию процедур судейской карьеры, наработанные на базе Комитета по правовой политике, возглавляемого Денисом Масловым.

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  1. В Украине

Самые большие нарушения водителей за которые будут штрафовать на 40 тысяч гривен: подробности

10:45, 24 сентября 2023
Штрафы и лишение права управления предусмотрены за отсутствие водительского удостоверения.
Самые большие нарушения водителей за которые будут штрафовать на 40 тысяч гривен: подробности
Источник фото: Патрульная полиция Украины
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Согласно постановлению «О Правилах дорожного движения» №1306, Кодекса Украины об административных правонарушениях, водителя могут оштрафовать на более 40 тысяч гривен и лишить права управления транспортными средствами.

В ПДД указано, что водителя могут лишить права на управление ТС при следующих условиях:

  • Не имеет при себе водительского удостоверения.
  • Вообще не имеет водительского удостоверения (например, несовершеннолетние или те, кто не учился и не сдавал специальные экзамены в МВД).
  • Водительское удостоверение является недействительным.
  • Категория транспортного средства не соответствует категории в правах.
  • Лишен права управлять ТС (по решению суда).

Важно также помнить, что управлять запрещено лицам, находящимся в таких состояниях:

  • Опьянение (алкогольное, наркотическое или иное).
  • Под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.
  • В болезненном состоянии или состоянии утомления.

За нарушение этих правил могут предусматриваться штрафы, а в случае повторных нарушений - еще более суровые наказания, включая лишение права управления на некоторый срок.

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