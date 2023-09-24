Папа Римский заявил, что страны «играют в игры» с Украиной относительно помощи оружием

Папа Римский Франциск «отличился» новым заявлением о войне в Украине.

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Папа Римский Франциск предположил, что некоторые страны «играют в игры» с Украиной, сначала предоставляя оружие, а затем рассматривая возможность отказа от своих обязательств, – сообщает Reuters.

«Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, а с продажей оружия, торговлей оружием. Мы не должны играть в игры с мученической смертью этого народа. Мы должны помочь им решить вещи... Я сейчас вижу, что некоторые страны движутся назад, не хотят давать (Украине - ред.) оружие. Начинается процесс, в котором мученик безусловно, будет украинский народ, и это неприятно», – сказал Франциск.

Однако представитель Ватикана Маттео Бруни предоставил опровержение слов Франциска. По его словам, Папа не занимает позицию относительно того, должны ли страны продолжать отправлять оружие в Украину или прекратить его отправку.

«Это было размышление о последствиях вооруженной промышленности: Папа сказал, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а оставляют их платить людям, например украинцам, которые погибают мученической смертью», – заявил Бруни.

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