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Конкурс на должность главы Службы судебной охраны: финальный рейтинг

Лучшие результаты показали представители Судебной охраны Павел Малыхин и Павел Трясун.

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Стали известны изменения в закон о судоустройстве по усовершенствованию процедур судейской карьеры, наработанные на базе Комитета по правовой политике, возглавляемого Денисом Масловым.

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В конкурсе на должность главы Службы судебной охраны победил Павел Малыхин.

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До этого Большая Палата Верховного Суда отказалась пересматривать дело заявителя после решения ЕСПЧ, сославшись на то, что орган Национальной полиции на стадии досудебного оформления материалов об административном правонарушении и так фактически выполняет функцию обвинения.

  1. В мире

Папа Римский заявил, что страны «играют в игры» с Украиной относительно помощи оружием

10:05, 24 сентября 2023
Папа Римский Франциск «отличился» новым заявлением о войне в Украине.
Папа Римский заявил, что страны «играют в игры» с Украиной относительно помощи оружием
Источник фото: Getty Images
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Папа Римский Франциск предположил, что некоторые страны «играют в игры» с Украиной, сначала предоставляя оружие, а затем рассматривая возможность отказа от своих обязательств, – сообщает Reuters.

«Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, а с продажей оружия, торговлей оружием. Мы не должны играть в игры с мученической смертью этого народа. Мы должны помочь им решить вещи... Я сейчас вижу, что некоторые страны движутся назад, не хотят давать (Украине - ред.) оружие. Начинается процесс, в котором мученик безусловно, будет украинский народ, и это неприятно», – сказал Франциск.

Однако представитель Ватикана Маттео Бруни предоставил опровержение слов Франциска. По его словам, Папа не занимает позицию относительно того, должны ли страны продолжать отправлять оружие в Украину или прекратить его отправку.

«Это было размышление о последствиях вооруженной промышленности: Папа сказал, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а оставляют их платить людям, например украинцам, которые погибают мученической смертью», – заявил Бруни.

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